В Австрии стартует 11-й этап сезона "Формулы-1"

Программа 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Австрии - стартует в пятницу.

Программа 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Австрии - стартует в пятницу.

Как передает Report, соревнования пройдут на автодроме "Ред Булл Ринг".

Постепенно борьба за титул сводится к дуэли пилотов "Макларена". На прошлом этапе австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис столкнулись друг с другом, и если первый после этого смог финишировать четвертым, то второй сошел с дистанции и увеличил отставание от партнера по команде в личном зачете до 22 очков. Виновным в той аварии был Норрис, что он и признал после финиша, извинившись перед командой и австралийцем. Чемпион мира последних четырех лет нидерландец Макс Ферстаппен пока не может постоянно на равных бороться с "Макларенами", но не теряет надежд вклиниться в их борьбу, однако его отставание от Пиастри уже составляет 43 очка.