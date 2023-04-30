Туристы, прибывшие посмотреть Гран-при Азербайджана, очарованы красотой Баку

Туристы, прибывшие посмотреть Гран-при Азербайджана Формулы-1, очарованы красотой Баку.
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Житель Великобритании Хамид сказал, что посещает Азербайджан уже во второй раз.
"У вас прекрасная погода. Люди очень гостеприимные, а блюда - просто великолепные. Мне нравится проводить здесь время. Болел за своего соотечественника Льюиса Хэмильтона. В Баку прошла увлекательная и напряженная гонка", - сказал он.
Турист из Англии Рой также отметил, что рад находиться в Баку.
"Баку — фантастический город, я чувствую себя здесь прекрасно. Болею за Макса Ферстаппена", - подчеркнул он.
Прибывший в Азербайджан из Северного Кипра Зафар Ниязи говорит, что с пяти лет на любительском уровне занимается картингом.
"Мне 11 лет и у меня впервые появилась возможность посмотреть гонки Формулы-1. Я очень рад этому. Болею за пилота Red Bull Макса Ферстаппена", - добавил юный болельщик.
Кэн приехал в Азербайджан из Канады: "Мне очень понравился Баку, это чистый и красивый город. Шашлык, который я здесь попробовал, - просто лучший. Я болею за команду "Феррари", - сказал турист.