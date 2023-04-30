Туристы, прибывшие посмотреть Гран-при Азербайджана, очарованы красотой Баку

Туристы, прибывшие посмотреть Гран-при Азербайджана Формулы-1, очарованы красотой Баку.

Туристы, прибывшие посмотреть Гран-при Азербайджана Формулы-1, очарованы красотой Баку.

Как передает Report , в соревнованиях приняли участие рекордное количество болельщиков из более чем 100 разных стран мира.

Житель Великобритании Хамид сказал, что посещает Азербайджан уже во второй раз.

"У вас прекрасная погода. Люди очень гостеприимные, а блюда - просто великолепные. Мне нравится проводить здесь время. Болел за своего соотечественника Льюиса Хэмильтона. В Баку прошла увлекательная и напряженная гонка", - сказал он.

Турист из Англии Рой также отметил, что рад находиться в Баку.

"Баку — фантастический город, я чувствую себя здесь прекрасно. Болею за Макса Ферстаппена", - подчеркнул он.

Прибывший в Азербайджан из Северного Кипра Зафар Ниязи говорит, что с пяти лет на любительском уровне занимается картингом.

"Мне 11 лет и у меня впервые появилась возможность посмотреть гонки Формулы-1. Я очень рад этому. Болею за пилота Red Bull Макса Ферстаппена", - добавил юный болельщик.

Кэн приехал в Азербайджан из Канады: "Мне очень понравился Баку, это чистый и красивый город. Шашлык, который я здесь попробовал, - просто лучший. Я болею за команду "Феррари", - сказал турист.