Турецкий журналист: Формула-1 в Баку организована прекрасно

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" организован прекрасно.

Об этом Report заявил турецкий журналист, сотрудник издания Motorsport Кемаль Шенгюль.

По его словам, городскую трассу очень сложно организовать, но в Баку с этим справились.

"Я бывал на гонках Формулы-1 во многих странах. Это мой первый опыт на городской трассе. У меня также была возможность прогуляться по Баку перед гонкой. Очень красивый город. Гран-при Азербайджана - один из самых интересных этапов в Формуле-1. Действительно очень красивая трасса", - отметил он.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.