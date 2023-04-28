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Формула-2: Определился пилот, завершивший квалификацию на первом месте

Формула-2: Определился пилот, завершивший квалификацию на первом месте На Гран-при Азербайджана Формула-2 начался квалификационный раунд.
Формула 1
28 апреля 2023 г. 16:11
Формула-2: Определился пилот, завершивший квалификацию на первом месте

На Гран-при Азербайджана Формула-2 завершился квалификационный раунд.

Как сообщает Report, лучший результат показал Оливер Бирман из Prema Racing.

Энцо Фиттипальди из Rodin Carlin занял второе место, а Тео Пуршер из ART Grand Prix - третье.

Отметим, что 29 апреля пройдет спринт Формулы-2, а на следующий день - основная гонка.

15:15

На Гран-при Азербайджана Формула-2 начался квалификационный раунд.

Как сообщает Report, заезд стартовал в 15:00.

В свободном заезде пилотов второго класса лучший результат показал Оливер Бирман из Prema Racing. Вторым стал Исак Хаджар из Hitech. Первую "тройку" замкнул Куш Маини из Campos Racing.

Отметим, что на следующий день после субботнего спринта Формулы-2 пройдет главная гонка.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 2": Sıralama turunu birinci pillədə başa vuran pilot müəyyənləşib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Formula 2: Qualifying kicks off

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