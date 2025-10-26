Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Гран-при Мексики стартовал 24 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико.

    Как передает Report, это 20-й этап сезона 2025 года чемпионата мира "Формулы-1".

    Лидирует в общем зачете австралиец Оскар Пиастри из "Макларена". Его напарник Ландо Норрис уступает ему 14 очков. Макс Ферстаппен из "Ред Булл" занимает третью позицию, отставая от лидера на 40 очков.

    Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Среди победителей прошлых лет: Нико Росберг (2015), Льюис Хэмилтон (2016, 2019), Макс Ферстаппен (2017-2018, 2021-2023) и Карлос Сайнс-младший (2024).

    Автодром имени братьев Родригес расположен на высоте 2285 метров над уровнем моря.

    Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

