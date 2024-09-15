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Состоялась церемония награждения победителя Гран-при Азербайджана Формулы 1

Состоялась церемония награждения победителя Гран-при Азербайджана Формулы 1 В Баку состоялась церемония награждения по итогам Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Формула 1
15 сентября 2024 г. 17:07
Состоялась церемония награждения победителя Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку состоялась церемония награждения по итогам Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report, победителю заезда - пилоту команды McLaren Оскару Пиастри вручили кубок.

Отметим, что вторым к финишу пришел пилот Ferrari Шарль Леклер, первую тройку лидеров замкнул Джордж Рассел из Mercedes.

Награды победителям вручили президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед Бен Сулайем.

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Версия на английском языке ФотоFormula 1: Winner of Azerbaijan Grand Prix awarded
Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisinin qalibi mükafatlandırılıb

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