Состоялась церемония награждения победителя Гран-при Азербайджана Формулы 1

В Баку состоялась церемония награждения по итогам Гран-при Азербайджана Формулы 1.
Как сообщает Report, победителю заезда - пилоту команды McLaren Оскару Пиастри вручили кубок.
Отметим, что вторым к финишу пришел пилот Ferrari Шарль Леклер, первую тройку лидеров замкнул Джордж Рассел из Mercedes.
Награды победителям вручили президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алакбаров, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед Бен Сулайем.