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Шарль Леклер: Оскар Пиастри одержал заслуженную победу на Гран-при Азербайджана

Шарль Леклер: Оскар Пиастри одержал заслуженную победу на Гран-при Азербайджана Команда McLaren и Оскар Пиастри проделали потрясающую работу. Это заслуженная победа.
Формула 1
15 сентября 2024 г. 18:29
Шарль Леклер: Оскар Пиастри одержал заслуженную победу на Гран-при Азербайджана

Команда McLaren и Оскар Пиастри проделали потрясающую работу. Это заслуженная победа.

Как сообщает Report, об этом заявил пилот Ferrari Шарль Леклер, занявший второе место на Гран-при Азербайджана в Формуле 1.

Ш.Леклер отметил, что в конце гонки в Баку у его болида возникли проблемы с шинами: "Когда Оскар обогнал меня, я думал, что смогу его опередить. Но это оказалось очень сложно. Пилот McLaren был очень быстр на прямых участках. Я не мог приблизиться настолько, насколько хотел. Я извлеку уроки из своих ошибок".

Напомним, что пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Şarl Lekler Piastrinin Azərbaycan Qran-prisində layiqli qələbə qazandığını söyləyib

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