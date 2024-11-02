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Шарль Леклер оштрафован на 10 тысяч евро

Шарль Леклер оштрафован на 10 тысяч евро Пилот "Феррари" Шарль Леклер оштрафован на 10 тысяч евро за использование нецензурной лексики во время пресс‑конференции по итогам Гран‑при Мексики.
Формула 1
2 ноября 2024 г. 13:45
Шарль Леклер оштрафован на 10 тысяч евро

Пилот "Феррари" Шарль Леклер оштрафован на 10 тысяч евро за использование нецензурной лексики во время пресс‑конференции по итогам Гран‑при Мексики.

Как передает Report, об этом сообщает пресс‑служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Леклер использовал запрещенное выражение, после чего сразу же извинился перед присутствующими, в шутку отметив, что не хочет "следовать за Максом (Ферстаппеном)".

Ранее пилота "Ред Булл" обязали выполнить общественно значимую работу за аналогичное нарушение.

Отмечается, что стюарды приняли во внимание извинения монегаска и вместо общественных работ назначили ему штраф в размере 10 тысяч евро с отсрочкой выплаты половины суммы при условии, что в течение следующих 12 месяцев Леклер не допустит такого же поведения.

Чемпионат "Формулы‑1" продолжается в Бразилии. В субботу на автодроме в Сан‑Паулу состоятся спринт и квалификация к воскресной гонке.

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