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Серхио Перес объявил об уходе из команды "Ред Булл" Формулы 1

Серхио Перес объявил об уходе из команды "Ред Булл" Формулы 1 Мексиканский гонщик Серхио Перес покинул команду "Руд Булл" Формулы-1.
Формула 1
18 декабря 2024 г. 21:33
Серхио Перес объявил об уходе из команды Ред Булл Формулы 1

Мексиканский гонщик Серхио Перес покинул команду "Руд Булл" Формулы 1.

Как передает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

"Спасибо за эти четыре года, "Ред Булл". Желаю вам всего самого наилучшего", - написал Перес.

Напомним, что Перес выступал за "Ред Булл" с 2021 года. В сезоне 2023 года гонщик стал вторым в общем зачете чемпионата мира, годом ранее Перес занял третью позицию.

Мексиканцу 34 года, в Формуле 1 он одержал шесть побед и 39 раз оказывался на подиуме. В завершившемся сезоне Перес занял восьмое место в общем зачете чемпионата мира. В составе команды "Ред Булл" он выступал вместе с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном, гонщики дважды выигрывали Кубок конструкторов (2022, 2023).

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Версия на азербайджанском языке Meksikalı sürücü "Formula 1" komandasından ayrılıb

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