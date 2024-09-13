Серхио Перес: Из всех оставшихся трасс Баку больше всех подходит для Red Bull

Мексиканский гонщик Серхио Перес заявил, что из всех оставшихся трасс Баку и Сингапур больше всех подходят машинам Red Bull.

Мексиканский гонщик Серхио Перес заявил, что из всех оставшихся трасс Баку и Сингапур больше всех подходят машинам Red Bull.

Как сообщает Report со ссылкой на f1news, Перес перед началом Гран-при Азербайджана "Формулы-1" заявил, что Red Bull в Баку должен быть более конкурентоспособным.

"На данный момент, с нашей сегодняшней машиной, уличные трассы в Баку и Сингапуре подходят нам лучше всего. В Баку мы должны быть более конкурентоспособны. Решив проблему с машиной, мы сразу прибавим в скорости и сможем вернуться в борьбу", - отметил он.

По его словам, успех в гонке в Баку зависит от того, сможет ли он найти правильный баланс. «Я дважды побеждал на этой трассе и чувствую уверенность, с другой стороны, это другой уик-энд и все прошлые достижения не имеют значения. Нас ждёт новый вызов, я надеюсь найти правильный баланс, поскольку в Баку важно полностью доверять машине. Если мы этого добьёмся, есть шансы на успешный уик-энд», - подчеркнул пилот Red Bull.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет в Баку 13-15 сентября.