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Серхио Перес: Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству

Серхио Перес: Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству.
Формула 1
27 апреля 2023 г. 10:43
Серхио Перес: Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству

Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству.

Как сообщает Report, об этом сказал пилот Red Bull Серхио Перес, говоря о четвертом этапе сезона в чемпионате мира "Формулы 1".

Мексиканский гонщик отметил, что его цель - завершить сезон в ранге чемпиона. Он также рассказал о соперничестве со своим партнером по команде Максом Ферстаппеном: "В настоящее время Макс опережает меня на 15 очков. Однако впереди еще много этапов. Я хочу начать успешную серию, начиная с Гран-при Азербайджана. Однажды я выиграл здесь. Постараюсь повторить этот успех".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Serxio Peres: “Azərbaycan Qran-prisi çempionluq yolunda vacib yarışdır”

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