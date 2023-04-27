Серхио Перес: Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству

Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству.

Гран-при Азербайджана - важное соревнование на пути к чемпионству.

Как сообщает Report, об этом сказал пилот Red Bull Серхио Перес, говоря о четвертом этапе сезона в чемпионате мира "Формулы 1".

Мексиканский гонщик отметил, что его цель - завершить сезон в ранге чемпиона. Он также рассказал о соперничестве со своим партнером по команде Максом Ферстаппеном: "В настоящее время Макс опережает меня на 15 очков. Однако впереди еще много этапов. Я хочу начать успешную серию, начиная с Гран-при Азербайджана. Однажды я выиграл здесь. Постараюсь повторить этот успех".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 28-30 апреля.