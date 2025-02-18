Сегодня состоится мероприятие, посвященное 75-летию "Формулы 1"

Специальное мероприятие F1 75 Live, посвященное 75-летию "Формулы 1", начнется сегодня в 00:00 по бакинскому времени.

Специальное мероприятие F1 75 Live, посвященное 75-летию "Формулы 1", начнется сегодня в 00:00 по бакинскому времени.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет на арене O2 в Лондоне, воочию смогут увидеть 15 тыс. болельщиков.

В вечере примут участие 10 команд "Формулы 1", пилоты и руководители команд. Будут представлены дизайны болидов сезона 2025 года, а также другие захватывающие моменты, такие как официальная презентация Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari, дебюты молодых пилотов и новый состав Red Bull.

На мероприятии также ожидаются выступления Кейна Брауна, группы Take That и MGK.

Поклонники "Формулы 1" по всему миру смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия в социальных сетях "Формулы 1", включая YouTube, 19 февраля в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет в Баку с 19 по 21 сентября.