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Сегодня состоится мероприятие, посвященное 75-летию "Формулы 1"

Сегодня состоится мероприятие, посвященное 75-летию "Формулы 1" Специальное мероприятие F1 75 Live, посвященное 75-летию "Формулы 1", начнется сегодня в 00:00 по бакинскому времени.
Формула 1
18 февраля 2025 г. 18:13
Сегодня состоится мероприятие, посвященное 75-летию Формулы 1

Специальное мероприятие F1 75 Live, посвященное 75-летию "Формулы 1", начнется сегодня в 00:00 по бакинскому времени.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет на арене O2 в Лондоне, воочию смогут увидеть 15 тыс. болельщиков.

В вечере примут участие 10 команд "Формулы 1", пилоты и руководители команд. Будут представлены дизайны болидов сезона 2025 года, а также другие захватывающие моменты, такие как официальная презентация Льюиса Хэмилтона в составе Ferrari, дебюты молодых пилотов и новый состав Red Bull.

На мероприятии также ожидаются выступления Кейна Брауна, группы Take That и MGK.

Поклонники "Формулы 1" по всему миру смогут посмотреть прямую трансляцию мероприятия в социальных сетях "Формулы 1", включая YouTube, 19 февраля в 00:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" пройдет в Баку с 19 по 21 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün "Formula 1"in 75 illik yubileyi münasibəti ilə tədbir keçiriləcək

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