Руанда подала заявку на проведение этапа Формулы 1

Руанда официально подала заявку на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Руанда официально подала заявку на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Как передает Report , об этом заявил президент Поль Кагаме во время генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации в столице Руанды Кигали.

Мероприятие проводится в Африке впервые.

"Я рад официально объявить, что Руанда претендует на то, чтобы вернуть азарт гонок в Африку, приняв Гран-при Формулы 1. Мы подходим к этой возможности со всей серьезностью", - сказал он.

Кагаме также рассказал о том, что студенты Политехнического колледжа Руанды воспроизвели прототип спортивного автомобиля. По его словам, в Руанде будет создан завод по производству автомобилей при поддержке Международной автомобильной федерации.