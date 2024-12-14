О нас

Руанда подала заявку на проведение этапа Формулы 1

Руанда подала заявку на проведение этапа Формулы 1 Руанда официально подала заявку на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.
Формула 1
14 декабря 2024 г. 02:47
Руанда подала заявку на проведение этапа Формулы 1

Руанда официально подала заявку на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.

Как передает Report, об этом заявил президент Поль Кагаме во время генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации в столице Руанды Кигали.

Мероприятие проводится в Африке впервые.

"Я рад официально объявить, что Руанда претендует на то, чтобы вернуть азарт гонок в Африку, приняв Гран-при Формулы 1. Мы подходим к этой возможности со всей серьезностью", - сказал он.

Кагаме также рассказал о том, что студенты Политехнического колледжа Руанды воспроизвели прототип спортивного автомобиля. По его словам, в Руанде будет создан завод по производству автомобилей при поддержке Международной автомобильной федерации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
Министр: Участие Кыргызстана в COP29 открывает доступ к инвестициям для экологических проектов
13 декабря 2024 г. 12:13
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
Названа ​​причина отсутствия судей на матче Лиги U-15 АФФА
12 декабря 2024 г. 16:27
Ректор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
ФотоРектор Киевского университета: Гейдар Алиев - образец личности в мировой политике
12 декабря 2024 г. 14:11
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
Украинский депутат: Вскоре роль Азербайджана в укреплении глобальной стабильности станет очевидной
12 декабря 2024 г. 13:10
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
Андрей Боич: Договоренности на СОР29 оставят важный след в борьбе с изменением климата
11 декабря 2024 г. 10:22
ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi