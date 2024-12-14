Руанда подала заявку на проведение этапа Формулы 1

Руанда официально подала заявку на проведение этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1.
Как передает
Мероприятие проводится в Африке впервые.
"Я рад официально объявить, что Руанда претендует на то, чтобы вернуть азарт гонок в Африку, приняв Гран-при Формулы 1. Мы подходим к этой возможности со всей серьезностью", - сказал он.
Кагаме также рассказал о том, что студенты Политехнического колледжа Руанды воспроизвели прототип спортивного автомобиля. По его словам, в Руанде будет создан завод по производству автомобилей при поддержке Международной автомобильной федерации.