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Президент FIA: Женщины-маршалы трека в Баку станут источником вдохновения для спортивного мира

Президент FIA: Женщины-маршалы трека в Баку станут источником вдохновения для спортивного мира Надеюсь, что женщины-маршалы бакинского трека станут новым источником вдохновения для всего спортивного мира.
Формула 1
14 сентября 2024 г. 23:12
Президент FIA: Женщины-маршалы трека в Баку станут источником вдохновения для спортивного мира

Надеюсь, что женщины-маршалы бакинского трека станут новым источником вдохновения для всего спортивного мира.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед Бен Сулайем.

Глава FIA рассказал о женщинах-маршалах на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

"Отрадно, что Автомобильная федерация Азербайджана и операционная компания Baku City Circuit выступили с такой инициативой для повышения престижа женщин в спорте. Политика равенства, разнообразия и инклюзивности является главной целью FIA, и важной задачей является содействие увеличению управленческих позиций женщин. Надеюсь, что женщины-маршалы бакинского трека станут новым источником вдохновения для всего спортивного мира", - отметил он.

Генеральный директор операционной компании Baku City Circuit Максуд Фарзуллаев отметил, что пост женщин-маршалов на 16-м повороте показывает, насколько важен их вклад для будущего гонки.

"Размещая женщин на таком важном посту, мы не просто отмечаем их достижения — мы также открываем путь к более инклюзивному и динамичному спорту. По мере развития автоспорта в глобальном масштабе, пост женщин-маршалов Baku City Circuit демонстрирует, что этот спорт принимает разнообразие и создает больше возможностей для женщин", - сказал М.Фарзуллаев.

В настоящее время женщины, составляющие 36% от общего числа маршалов Гран-при Азербайджана, выполняют важные функции наравне со своими коллегами-мужчинами, в том числе управляют инцидентами на трассе и контролируют гоночные операции.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 15 сентября.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFIA prezidenti: Ümid edirəm ki, Bakıdakı yarışın qadın marşalları idman dünyası üçün ilham mənbəyi olacaq

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