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Президент FIA поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в решении проблем со здоровьем

Президент FIA поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в решении проблем со здоровьем Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем поблагодарил азербайджанских врачей и Автомобильную федерацию Азербайджана (АФА) за оперативную помощь в решении проблем со здоровьем, которые возникли у него в Баку.
Формула 1
8 декабря 2023 г. 13:20
Президент FIA поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в решении проблем со здоровьем

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем поблагодарил азербайджанских врачей и Автомобильную федерацию Азербайджана (АФА) за оперативную помощь в решении проблем со здоровьем, которые возникли у него в Баку.

Как сообщает Report, президент FIA сказал об этом во время выступления на заключительном заседании Генеральной ассамблеи, которое состоялось в центре Гейдара Алиева.

Сулайем напомнил, что упал в гостиничном номере в Баку и не смог присутствовать на последних заседаниях FIA по состоянию здоровья: “Я хочу выразить благодарность команде Автомобильной федерации Азербайджана и ее президенту Анару Алекберову за оказанную мне в Баку неотложную медицинскую помощь. Меня немедленно госпитализировали, и я постоянно находился под полным контролем врачей, команды АФА”.

Отметим, что президент FIA был выписан из больницы накануне вечером.

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Версия на английском языке ФотоFIA president thanks Azerbaijani side for assistance in solving his health problems
Версия на азербайджанском языке ФотоFIA prezidenti Bakıda səhhətində yaranan problemin həllinə görə təşəkkür edib

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