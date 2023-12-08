Президент FIA поблагодарил азербайджанскую сторону за помощь в решении проблем со здоровьем

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем поблагодарил азербайджанских врачей и Автомобильную федерацию Азербайджана (АФА) за оперативную помощь в решении проблем со здоровьем, которые возникли у него в Баку.

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем поблагодарил азербайджанских врачей и Автомобильную федерацию Азербайджана (АФА) за оперативную помощь в решении проблем со здоровьем, которые возникли у него в Баку.

Как сообщает Report, президент FIA сказал об этом во время выступления на заключительном заседании Генеральной ассамблеи, которое состоялось в центре Гейдара Алиева.

Сулайем напомнил, что упал в гостиничном номере в Баку и не смог присутствовать на последних заседаниях FIA по состоянию здоровья: “Я хочу выразить благодарность команде Автомобильной федерации Азербайджана и ее президенту Анару Алекберову за оказанную мне в Баку неотложную медицинскую помощь. Меня немедленно госпитализировали, и я постоянно находился под полным контролем врачей, команды АФА”.

Отметим, что президент FIA был выписан из больницы накануне вечером.