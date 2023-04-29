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Президент F-1: Рады расширению отношений с Азербайджаном

Президент F-1: Рады расширению отношений с Азербайджаном Бакинская городская трасса стала чрезвычайно популярной площадкой для проведения Формулы-1, организаторы гонки рассчитывают на расширение сотрудничества.
Формула 1
29 апреля 2023 г. 16:21
Президент F-1: Рады расширению отношений с Азербайджаном

Бакинская городская трасса стала чрезвычайно популярной площадкой для проведения Формулы-1, организаторы гонки рассчитывают на расширение сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Формулы-1 Стефано Доменикали, говоря о соглашении о продлении на три года гонок в Баку.

"Это невероятная трасса, где всегда можно ощутить большую драму и одну из самых захватывающих гонок за последнее время, - заявил он.- Мы рады расширить наши отношения с Азербайджаном и надеемся на продолжение нашего совместного роста".

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Версия на английском языке F1 CEO: ‘We are delighted to extend our relationship with Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке "Formula 1"in rəhbəri: "Azərbaycanla əlaqələrimizi genişləndirməkdən şadıq"

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