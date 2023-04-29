Президент F-1: Рады расширению отношений с Азербайджаном

Бакинская городская трасса стала чрезвычайно популярной площадкой для проведения Формулы-1, организаторы гонки рассчитывают на расширение сотрудничества.

Бакинская городская трасса стала чрезвычайно популярной площадкой для проведения Формулы-1, организаторы гонки рассчитывают на расширение сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Формулы-1 Стефано Доменикали, говоря о соглашении о продлении на три года гонок в Баку.

"Это невероятная трасса, где всегда можно ощутить большую драму и одну из самых захватывающих гонок за последнее время, - заявил он.- Мы рады расширить наши отношения с Азербайджаном и надеемся на продолжение нашего совместного роста".