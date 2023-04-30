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Победитель Гран-при Азербайджана: мне пришлось выдержать давление Ферстаппена

Победитель Гран-при Азербайджана: мне пришлось выдержать давление Ферстаппена Гонка оказалась сложной, мне пришлось выдержать давление Ферстаппена.
Формула 1
30 апреля 2023 г. 17:26
Победитель Гран-при Азербайджана: мне пришлось выдержать давление Ферстаппена

Гонка оказалась сложной, мне пришлось выдержать давление Ферстаппена.

Как передает Report, об этом заявил пилот команды Red Bull Racing Серхио Перес, выигравший Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Мексиканский гонщик сказал, что они хорошо выступили вместе с его партнером по команде Максом Ферстаппеном.

Он также высказался по поводу своей второй победы на Гран-при Азербайджана, благодаря чему был преодолен "бакинский синдром".

"Две победы в Баку? На самом деле две с половиной. Когда на трек выехала машина безопасности, мы смогли перехватить инициативу. Сегодня мы оба набрали хорошую скорость, даже коснулись стены пару раз. Макс действительно заставил меня пережить трудные моменты. Но мне удалось сохранить контроль", - добавил С.Перес.

Отметим, что это вторая победа 33-летнего гонщика в этом сезоне. До этого он пришел к финишу первым на Гран-при Саудовской Аравии.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran-prisinin qalibi: “Ferstappenin təzyiqinə dözməli oldum”

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