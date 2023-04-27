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Пилот команды "Альпин": Бакинская трасса "Формулы-1" невероятна

Пилот команды "Альпин": Бакинская трасса "Формулы-1" невероятна В Баку невероятная трасса Формулы 1. Она мне нравится.
Формула 1
27 апреля 2023 г. 12:56
Пилот команды Альпин: Бакинская трасса Формулы-1 невероятна

В Баку невероятная трасса "Формулы-1". Она мне очень нравится.

Как сообщает Report, об этом заявил пилот команды "Альпин" Пьер Гасли, говоря о Гран-при Азербайджана.

Занявший третье место на гонке в Баку в 2021 году 27-летний французский гонщик выразил надежду на первенство на Гран-при Азербайджана в эти выходные: "Используя все возможности, мы хотим добиться успеха как в спринте, так и в основных заездах. В прошлые годы я добивался успехов в Баку, а в 2021 году сумел завоевать место на подиуме. В Баку произойти может все, что угодно".

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет 28-30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке “Alpin” komandasının pilotu: “Bakı treki “Formula 1” üçün çılğındır, buranı sevirəm”

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