Пилот команды "Альпин": Бакинская трасса "Формулы-1" невероятна

В Баку невероятная трасса Формулы 1. Она мне нравится.

В Баку невероятная трасса "Формулы-1". Она мне очень нравится.

Как сообщает Report , об этом заявил пилот команды "Альпин" Пьер Гасли, говоря о Гран-при Азербайджана.

Занявший третье место на гонке в Баку в 2021 году 27-летний французский гонщик выразил надежду на первенство на Гран-при Азербайджана в эти выходные: "Используя все возможности, мы хотим добиться успеха как в спринте, так и в основных заездах. В прошлые годы я добивался успехов в Баку, а в 2021 году сумел завоевать место на подиуме. В Баку произойти может все, что угодно".

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет 28-30 апреля.