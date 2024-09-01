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Пилот "Феррари" выиграл Гран-при Италии

Пилот "Феррари" выиграл Гран-при Италии 19:16
Формула 1
1 сентября 2024 г. 19:39
Пилот Феррари выиграл Гран-при Италии

Пилот "Феррари" Шарль Леклер (Монако) выиграл Гран-при Италии Формулы 1.

Как сообщает Report, вторым финишировал пилот "Макларена" Оскар Пиастри (Австралия), третьим - его напарник Ландо Норрис (Великобритания).

Леклер после победы на домашней трассе выразил надежду, что сможет повторить свой успех на следующем этапе - в Азербайджане.

"Трасса в Баку мне очень нравится, я там неплохо выступал в прошлом, поэтому, возможно, мы и там сможем отличиться", - приводит слова монегаска сайт Формулы 1.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет на городской трассе в Баку 13-15 сентября.

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