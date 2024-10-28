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Пилот "Феррари" Сайнс выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1"

Пилот "Феррари" Сайнс выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1" Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Мексики.
Формула 1
28 октября 2024 г. 03:48
Пилот Феррари Сайнс выиграл Гран-при Мексики Формулы-1

Испанский гонщик "Феррари" Карлос Сайнс стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Мексики.

Как передает Report, соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял британец Ландо Норрис из команды "Макларен". Третьим финишировал партнер Сайнса по команде монегаск Шарль Леклер.

Чемпион мира трех последних сезонов нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен получил два штрафа по 10 секунд за некорректную борьбу с Норрисом и занял шестое место. Сначала Норрис обогнал Ферстаппена, но нидерландец выдавил его за пределы трассы. Затем гонщик "Ред Булл" контратаковал и снова выдавил британца на обочину.

На старте гонки произошла авария, в результате которой с дистанции сошли японский гонщик Visa Cash App RB Юки Цунода и тайский пилот "Уильямса" Александр Албон. В своем 400-м Гран-при из-за технических проблем сошел с трассы двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").

В общем зачете лидировать продолжает Ферстаппен (362 очка). Второе место занимает Норрис (315), третьим идет Леклер (291). В Кубке конструкторов первое место занимает "Макларен" (566 очков). На второй позиции располагается "Феррари" (537), третью строчку занимает "Ред Булл" (512).

Следующий этап чемпионата мира пройдет 1-3 ноября в Бразилии. Всего в текущем сезоне гонщикам осталось провести четыре Гран-при.

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