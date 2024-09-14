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Пилот Ferrari надеется на успешную квалификацию в субботу в Баку

Пилот Ferrari надеется на успешную квалификацию в субботу в Баку Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время на пятничных тренировках в Баку и надеется на успешную квалификацию в субботу.
Формула 1
14 сентября 2024 г. 11:10
Пилот Ferrari надеется на успешную квалификацию в субботу в Баку

Пилот Ferrari Шарль Леклер, показавший лучшее время на пятничных тренировках в Баку, надеется на успешную квалификацию в субботу.

Леклер сказал, что из-за инцидента в первой тренировке в пятницу и проблем с рулевым управлением во второй, проехал не так много кругов, сообщает Report со ссылкой на F1news.

"Теперь важно без проблем провести субботнюю тренировку и хорошо подготовиться к квалификации", - сказал Леклер.

Пилот Ferrari также назвал причину аварии во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

"Я слишком сильно нажал на тормоз перед поворотом направо. Таким образом, я оказался на грязной части трассы. Хотя я и заблокировал колеса, было уже слишком поздно. По этой причине я врезался в барьер. Это не было хорошим началом для уик-энда", - сказал монегаск.

Пилот добавил, что проблемы во второй свободной практике не были связаны с последствиями аварии: "Просто возникла проблема с новой деталью, которую мы установили на автомобиль. Это создало для меня трудности с рулевым управлением".

Отметим, что сегодня на Гран-при Азербайджана пройдут третья свободная практика и квалификация.

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Версия на английском языке Ferrari driver hopes for successful qualifying in Baku
Версия на азербайджанском языке "Ferrari" pilotu Bakıda qəza törətməsinin səbəbini açıqlayıb

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