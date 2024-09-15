Пилот "Альпин" получил дисквалификацию, но допущен к старту на Гран-при Азербайджана

Пилота команды "Альпин" Пьера Гасли дисквалифицировали из-за нарушения технического регламента на квалификации Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Пилота команды "Альпин" Пьера Гасли дисквалифицировали из-за нарушения технического регламента на квалификации Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как передает Report , стюарды Гран-при исключили его из протокола квалификации, но допустили к старту.

При обсуждении этой ситуации в комнате стюардов технический делегат Международной автомобильной федерации (FIA) сообщил, что во время финального быстрого круга во второй части квалификации машина #10 превысила разрешённый расход топлива в 100 кг/ч.

Представители команды не стали оспаривать факт нарушения, объяснив произошедшее неожиданным кратковременным сбоем, из-за которого объём топлива возрос.

Стюарды применили обычный в таких случаях штраф, дисквалифицировав машину и гонщика, но допустили его к старту.