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Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии Формулы 1

Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии Формулы 1 Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри одержал победу в спринт-квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2024 года - Гран-при Бразилии.
Формула 1
2 ноября 2024 г. 00:13
Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии Формулы 1

Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри одержал победу в спринт-квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2024 года - Гран-при Бразилии.

Как передает Report, гонщик преодолел дистанцию за 1.08,899 секунды.

Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис, отставший от лидера на 0,029 секунды. Замкнул тройку монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари".

Спринт состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по бакинскому времени. Основная гонка в рамках Гран-при состоится 3 ноября в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".

Лидером общего зачета чемпионата мира сезона-2024 остаётся действующий чемпион Макс Ферстаппен. На его счету 362 очка. Ближайший преследователь нидерландца Ландо Норрис имеет в активе 315 баллов.

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