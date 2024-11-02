Пиастри выиграл спринт-квалификацию Гран-при Бразилии Формулы 1

Австралийский пилот "Макларен" Оскар Пиастри одержал победу в спринт-квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2024 года - Гран-при Бразилии.
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Второе место занял партнер Пиастри по команде Ландо Норрис, отставший от лидера на 0,029 секунды. Замкнул тройку монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари".
Спринт состоится 2 ноября и начнется в 18:00 по бакинскому времени. Основная гонка в рамках Гран-при состоится 3 ноября в Сан-Паулу на автодроме "Интерлагос".
Лидером общего зачета чемпионата мира сезона-2024 остаётся действующий чемпион Макс Ферстаппен. На его счету 362 очка. Ближайший преследователь нидерландца Ландо Норрис имеет в активе 315 баллов.