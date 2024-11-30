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Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара Формулы 1

Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара Формулы 1 Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри одержал победу в спринтерской гонке на 23-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы-1 Гран-при Катара.
Формула 1
30 ноября 2024 г. 18:52
Пиастри выиграл спринт на Гран-при Катара Формулы 1

Австралийский пилот команды "Макларен" Оскар Пиастри одержал победу в спринтерской гонке на 23-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формулы 1 Гран-при Катара.

Как передает Report, соревнования проходят в Лусаиле.

Второе место занял партнер Пиастри по команде британец Ландо Норрис. Третьим стал еще один британец Джордж Расселл из "Мерседеса".

Отметим, что основная гонка Гран-при Катара пройдет 1 декабря. Победителем личного зачета досрочно стал нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, ставший чемпионом мира в четвертый раз подряд по итогам 22-го этапа в Лас-Вегасе.

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