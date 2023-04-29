Перес выиграл спринтерскую гонку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершился второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Завершился второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Report представляет репортаж со спринтерской гонки.

Мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес стал победителем спринта на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Азербайджана.

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке.

Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Леклер. Вторым стартует Ферстаппен, третьим - Перес.