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Перес выиграл спринтерскую гонку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Перес выиграл спринтерскую гонку - ФОТОРЕПОРТАЖ Завершился второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула 1
29 апреля 2023 г. 19:47
Перес выиграл спринтерскую гонку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершился второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Report представляет репортаж со спринтерской гонки.

Мексиканский пилот команды "Ред Булл" Серхио Перес стал победителем спринта на четвертом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Азербайджана.

Второе место занял пилот "Феррари" Шарль Леклер из Монако. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл". В нынешнем сезоне спринт не является квалификацией к основной гонке.

Квалификацию к гонке, которая пройдет в воскресенье, выиграл Леклер. Вторым стартует Ферстаппен, третьим - Перес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSerxio Peresin qalib olduğu sprint yarışından FOTOREPORTAJ

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