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Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы-1" Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бразилии.
Формула 1
2 ноября 2024 г. 18:48
Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии Формулы-1

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бразилии.

Как передает Report, соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял другой гонщик "Макларен" австралиец Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл".

Победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

Позднее в субботу пройдет квалификация (начало - 22:00 по бакинскому времени). Завершится этап в воскресенье основной гонкой (21:00 по бакинскому времени).

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