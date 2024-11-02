Норрис выиграл спринт на Гран-при Бразилии "Формулы-1"

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бразилии.

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис одержал победу в спринтерской гонке на 21-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бразилии.

Как передает Report, соревнования проходят в Сан-Паулу.

Второе место занял другой гонщик "Макларен" австралиец Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за "Ред Булл".

Победитель спринтерской гонки получает восемь очков в общий зачет чемпионата мира. Всего очки зарабатывают восемь лучших пилотов.

Позднее в субботу пройдет квалификация (начало - 22:00 по бакинскому времени). Завершится этап в воскресенье основной гонкой (21:00 по бакинскому времени).