Норрис выиграл Гран-при Сингапура Формулы 1

Норрис выиграл Гран-при Сингапура Формулы 1

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2024 года - Гран-при Сингапура.

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Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал победителем 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2024 года - Гран-при Сингапура. Как передает Report, второе место занял нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул австралиец Оскар Пиастри из "Макларена". Напомним, что Пиастри стал победителем предыдущего этапа чемпионата, Гран-при Азербайджана Формулы 1. Следующий этап гонок пройдет в городе Остин американского штата Техас с 18 по 20 октября. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram