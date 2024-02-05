Началась регистрация маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Бакинский клуб Маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC), объявил старт программы регистрации маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Бакинский клуб маршалов (БМК) при Операционной компании Baku City Circuit (BCC) объявил старт программы регистрации маршалов на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщили Report в BCC, присоединиться к программе маршалов может любой желающий старше 21 года.

Каждому успешно завершившему маршальскую деятельность на соревнованиях будет выдана международная лицензия Автомобильной федерации Азербайджана и Международной автомобильной федерации (FIA). Международная лицензия даст маршалам право присоединиться к Гран-при не только в Азербайджане, но и в других странах.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 13-15 сентября.