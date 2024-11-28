Мик Шумахер расстался с Mercedes

25-летний германский гонщик Мик Шумахер больше не является резервным гонщиком команды Формулы-1 Mercedes.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды
С начала 2023 года в течение двух сезонов он был резервистом Mercedes, регулярно бывал на гонках, работал на симуляторе, а также участвовал в тестах. Но в минувшем сезоне он совмещал эти функции с выступлениями за заводскую команду Alpine в Чемпионате мира по автогонкам на выносливость.
Напомним, что Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона мира королевских гонок "Формулы-1" Михаэля Шумахера.