Мик Шумахер расстался с Mercedes

16:51

25-летний германский гонщик Мик Шумахер больше не является резервным гонщиком команды Формулы-1 Mercedes.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды

С начала 2023 года в течение двух сезонов он был резервистом Mercedes, регулярно бывал на гонках, работал на симуляторе, а также участвовал в тестах. Но в минувшем сезоне он совмещал эти функции с выступлениями за заводскую команду Alpine в Чемпионате мира по автогонкам на выносливость.

Напомним, что Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона мира королевских гонок "Формулы-1" Михаэля Шумахера.