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Мик Шумахер расстался с Mercedes

Мик Шумахер расстался с Mercedes 16:51
Формула 1
28 ноября 2024 г. 17:16
Мик Шумахер расстался с Mercedes

25-летний германский гонщик Мик Шумахер больше не является резервным гонщиком команды Формулы-1 Mercedes.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды

С начала 2023 года в течение двух сезонов он был резервистом Mercedes, регулярно бывал на гонках, работал на симуляторе, а также участвовал в тестах. Но в минувшем сезоне он совмещал эти функции с выступлениями за заводскую команду Alpine в Чемпионате мира по автогонкам на выносливость.

Напомним, что Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона мира королевских гонок "Формулы-1" Михаэля Шумахера.

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Версия на английском языке Mercedes F1 reserve driver Mick Schumacher to leave role at end of 2024 season
Версия на азербайджанском языке Mixael Şumaxerin oğlu "Mercedes"lə yollarını ayırıb

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