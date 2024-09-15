McLaren стал лидером в Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана

Команда McLaren вышла на первое место в Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Команда McLaren вышла на первое место в Кубке конструкторов после Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Как сообщает Report , ее пилоты набрали в Баку 38 очков.

У британской команды сейчас 476 очков. Представляющие McLaren Оскар Пиастри стал победителем Гран-при, а Ландо Норрис - занял 4-е место.

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, занявший пятое место, принес Red Bull 10 очков. Его партнер по команде Серхио Перес попал в аварию вместе с Карлосом Сайнсом (Ferrari) в конце гонки. Red Bull идет вторым (456 очков), Ferrari - третьим, у итальянцев в активе 425 очков.

В личном зачете лидирует Ферстаппен (313 очков), Норрис (254 очка) занимает вторую строчку, пилот Ferrari Шарль Леклер замыкает первую тройку лидеров.