Малайзия не планирует принимать Формулу-1

Малайзия не планирует принимать этап чемпионата мира по Формуле-1.

Как сообщает Report со ссылкой на New Straits Times, об этом заявила министр по делам молодежи и спорта Ханна Йео.

Она связала это с высокой стоимостью права на проведение гонки, необходимостью подготовки инфраструктуры и напряженным календарем соревнований.

По ее словам, сэкономленные средства направляются на развитие других видов спорта.

Отметим, что Гран-при Малайзии проводился с 1999 по 2017 год и был одним из старейших этапов Формулы-1 в Азии.