Макс Ферстаппен: В Баку нас ждет непростой вызов на интересной городской трассе

В Баку гонщиков ждет непростой вызов на интересной городской трассе с длинными прямыми.

В Баку гонщиков ждет непростой вызов на интересной городской трассе с длинными прямыми.

Как сообщает Report со ссылкой на Gpblog.com, об этом сказал пилот Red Bull Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

"Впереди серия выездных этапов, первый из которых пройдет в Баку. Нас ждет непростой вызов на интересной городской трассе с длинными прямыми. Мы готовы к борьбе – посмотрим, что принесет предстоящий уик-энд", - сказал Ферстаппен.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет 13-15 сентября в Баку.