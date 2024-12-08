"Макларен" впервые с 1998 года выиграла Кубок конструкторов Формулы 1

Британская команда "Макларен" стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2024 года.

Британская команда "Макларен" стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 сезона 2024 года.

Как сообщает Report , британский пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл гонку заключительного, 24-го этапа, который прошел в Абу-Даби.

Вторым и третьим финишировали пилоты "Феррари" испанец Карлос Сайнс - младший и монегаск Шарль Леклер соответственно. Однако это не помогло итальянскому коллективу догнать "Макларен" в командном зачете. Чемпионом мира в четвертый раз подряд ранее стал нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

"Макларен" по итогам сезона набрал 666 очков, в активе ставшего вторым "Феррари" 652 балла, третье место занял "Ред Булл" (589). "Макларен" в девятый раз выиграл командный зачет Формулы 1 и впервые с 1998 года. Ферстаппен закончил чемпионат с 437 очками, второе место занял Норрис (374 очка), третье - Леклер (356).

Первый этап сезона-2025 пройдет в Австралии 14-16 марта.