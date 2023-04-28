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Луис Хэмилтон: Гран-при Азербайджана станет самым захватывающим уик-эндом

Луис Хэмилтон: Гран-при Азербайджана станет самым захватывающим уик-эндом Гран-при Азербайджана станет самым захватывающим уик-эндом.
Формула 1
28 апреля 2023 г. 11:59
Луис Хэмилтон: Гран-при Азербайджана станет самым захватывающим уик-эндом

Гран-при Азербайджана станет самым захватывающим уик-эндом.

Как сообщает Report, об этом сказал пилот выступающей в чемпионате мира по Формуле 1 команды Mercedes Луис Хэмилтон.

Занявший второе место на Гран-при Австралии в начале апреля британский пилот заявил, что намерен продолжить успех в Баку: "Мы будем выступать на том же автомобиле, но обязательно будут изменения к лучшему. Мы не останемся на том же месте, что в начале сезона. Последнее соревнование было отличным, повторить этот результат будет непросто. Пилоты других команд тоже быстрые. Соревнование в Баку станет для нас началом нового пути".

Отметим, что стартовавшее сегодня Гран-при Азербайджана завершится 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Lüis Hemilton: “Azərbaycan Qran-prisi indiyəqədərki ən maraqlı həftəsonu olacaq”

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