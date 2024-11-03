Квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы-1" отложили из-за дождя

Организаторы приняли решение отложить проведение квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии.
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Квалификация должна была начаться в 22:00 по бакинскому времени, но затем начало заезда несколько раз переносилось из-за непрекращающегося дождя. Позднее организаторы решили отложить квалификационные заезды.
Ранее в субботу прошел спринт, победителем которого стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Гонка намечена на воскресенье (23:00 по бакинскому времени).