Квалификацию Гран-при Бразилии "Формулы-1" отложили из-за дождя

Организаторы приняли решение отложить проведение квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии.

Организаторы приняли решение отложить проведение квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бразилии.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба соревнований.

Квалификация должна была начаться в 22:00 по бакинскому времени, но затем начало заезда несколько раз переносилось из-за непрекращающегося дождя. Позднее организаторы решили отложить квалификационные заезды.

Ранее в субботу прошел спринт, победителем которого стал британский пилот "Макларена" Ландо Норрис. Гонка намечена на воскресенье (23:00 по бакинскому времени).