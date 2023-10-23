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Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США Формулы-1

Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США Формулы-1 Гонщики "Мерседеса" и "Феррари" Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заработали дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1.
Формула 1
23 октября 2023 г. 07:05
Хэмилтон и Леклер дисквалифицированы по итогам Гран-при США Формулы-1

Гонщики "Мерседеса" и "Феррари" Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер заработали дисквалификации по итогам гонки Гран-при США Формулы-1.

Как передает Report, соответствующее решение приняли стюарды Гран-при на основе доклада от технического делегата ФИА Джо Бауэра.

Машины Хэмилтона и Леклера не смогли пройти техническую проверку после финиша гонки Гран-при США Формулы-1. Бауэр установил, что на болидах "Мерседеса" и "Феррари" не соответствуют регламенту так называемые доски скольжения под днищем. В некоторых местах их толщина оказалась меньше положенной в регламенте.

Представители команд признали корректность измерений и объяснили нарушение правил кочковатой трассой и минимальным временем на подбор настроек из-за формата спринтерского уикенда.

В соответствии с решением судей Хэмилтон потерял второе место по итогам гонки, Леклер — шестое. Таким образом, Ландо Норрис поднялся на вторую позицию, а третьим стал другой пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

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