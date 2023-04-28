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Гран-при Азербайджана: Стартовал свободный заезд Формулы-1

Гран-при Азербайджана: Стартовал свободный заезд Формулы-1 На Гран-при Азербайджана Формула-1 в Баку стартовал свободный заезд.
Формула 1
28 апреля 2023 г. 13:37
Гран-при Азербайджана: Стартовал свободный заезд Формулы-1

На Гран-при Азербайджана Формула-1 в Баку стартовал свободный заезд.

Как сообщает Report, заезд начался в 13:30.

Сегодня также состоится квалификационный раунд основных пилотов. Главная гонка пройдет 30 апреля.

До начала Гран-при Азербайджана лидирует голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, в активе которого 132 очка. Его напарник по команде мексиканец Серхио Перес занимает второе место с 116 очками, а испанский пилот Aston Martin Фернандо Алонсо - третье место с 85 очками. Британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes занимает четвертое место с 64 очками, а соотечественник Алонсо Карлос Сайнц из Ferrari - пятое место с 39 очками.

В кубке конструкторов лидирует Red Bull с 123 очками, следом идет Aston Martin, набравший 65 очков, на третьем месте Mercedes с 56 очками.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran-prisi: Ferstappen sərbəst yürüşü birinci pillədə başa vurub - YENİLƏNİB

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