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Интересная статистика бакинского этапа F1

Интересная статистика бакинского этапа F1 Завершившийся Гран-при Азербайджана запомнился не только очень интересной и напряженной гонкой, но и целым рядом любопытных статических показателей.
Формула 1
16 сентября 2024 г. 17:45
Интересная статистика бакинского этапа F1

Завершившийся Гран-при Азербайджана запомнился не только очень интересной и напряженной гонкой, но и целым рядом любопытных статических показателей.

Как сообщает Report со ссылкой на F1news, выиграв квалификацию в Баку, Шарль Леклер завоевал 26-й поул в карьере, сравнявшись по этому показателю с Микой Хаккиненом. Это пятый поул Ferrari в Баку, четвертый для Шарля на этой трассе и третий для него в этом сезоне.

Оскар Пиастри квалифицировался вторым и пятый раз в карьере стартовал с первого ряда. Это первый старт McLaren в первой шестерке в Баку.

Четвертое место Серхио Переса позволило ему впервые с Майами-2023 опередить партнера по Red Bull Макса Ферстаппена.

Выиграв Гран-при Азербайджана, австралиец Оскар Пиастри одержал вторую победу в карьере и в текущем сезоне (после Венгрии). Обе из них он завоевал после старта со второго места.

Прежде гонщики McLaren никогда не финишировали в Баку выше пятого места.

Пиастри заработал больше всех очков в семи последних гонках (Гран-при Австрии - Гран-при Азербайджана) - 135 очков.

Пиастри и финишировавший четвертым Ландо Норрис заработали в Баку 38 очков, команда McLaren впервые с Австралии-2014 возглавила Кубок конструкторов, прервав продолжавшееся 55 Гран-при или 847 дней лидерство Red Bull Racing.

Второе место Шарля Леклера – его лучший результат в Азербайджане. Четвертый год подряд Леклеру не удалось выиграть в Баку после старта с поула.

Макс Ферстаппен финишировал пятым и в пяти последних Гран При заработал только один подиум.

Седьмое место Алекса Элбона – лучший результат Williams в сезоне. Его молодой напарник Франко Колапинто заработал первые очки в карьере уже во второй гонке. За две эти гонки Колапинто набрал больше очков (четыре), чем его предшественник в Williams Логан Сарджент в сезонах 2023 и 2024 года (одно очко).

Колапинто – первый аргентинец, заработавший очки после Карлоса Ройтемана в ЮАР-1982.

Хэмилтон преодолел рубеж в 100 000 километров дистанции за карьеру (сейчас 100278 км), уступая лишь Фернандо Алонсо (107347 км).

Оливер Берман финишировал десятым в составе Haas F1, став первым гонщиком в истории Формулы 1, который в двух своих первых Гран-ри заработал очки за две разные команды.

Гонка в Баку стала второй в сезоне (после Австралии), завершившейся в режиме виртуальной машины безопасности.

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Версия на английском языке Baku GP: A thrilling race filled with remarkable statistics

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