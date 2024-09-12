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Фредерик Вассёр: Команда Ferrari настроена на успех на городской трассе в Баку

Фредерик Вассёр: Команда Ferrari настроена на успех на городской трассе в Баку Команда Ferrari намерена повторить на городской трассе в Баку успех, достигнутый на Гран-при Италии в Монцы.
Формула 1
12 сентября 2024 г. 14:12
Фредерик Вассёр: Команда Ferrari настроена на успех на городской трассе в Баку

Команда Ferrari намерена повторить на городской трассе в Баку успех, достигнутый на Гран-при Италии в Монцы.

Как сообщает Report со ссылкой на F1news, об этом перед началом гоночного уик-энда в Баку заявил руководитель Ferrari Фредерик Вассёр.

"Победа в Италии также подтверждает мою точку зрения о том, что то, как команда проводит весь уик-энд с пятницы по воскресенье, играет такую же важную роль, как и скорость машины, поэтому вместе с Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом мы будем стремиться сделать все правильно в Баку. Постараемся принести команде еще один очень хороший результат", - сказал Вассёр.

Вассёр считает, что городская трасса в Баку состоит из очень быстрых и экстремально извилистых участков, которые ставят перед пилотами уникальные вызовы: "В прошлом мы довольно успешно выступали на этой трассе, и она одна из любимых у Шарля Леклера. Команда находится на подъеме после победы в Монце, и мы намерены сохранить эту форму".

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Qatar Airways 2024 пройдет 13-15 сентября в Баку.

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Версия на английском языке Vasseur: Ferrari will be aiming to do everything perfectly in Baku with Leclerc, Sainz
Версия на азербайджанском языке “Ferrari”nin rəhbəri: Lekler və Saynsla Bakıda hər şeyi mükəmməl yerinə yetirməyi hədəfləyəcəyik

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