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Адреналин, скорость и аварии: первый день Гран-при Азербайджана

Адреналин, скорость и аварии: первый день Гран-при Азербайджана В Баку завершился первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2024.
Формула 1
13 сентября 2024 г. 19:27
Адреналин, скорость и аварии: первый день Гран-при Азербайджана

В Баку завершился первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2024.

Как сообщает Report, бакинская гонка продолжает из года в год бить рекорды по уровню зрелищности в сезоне.

Первый день соревнований начался со свободного заезда Формулы-2, в ходе которого гонщик команды Campos Racing Хосеп Мария Марти столкнулся с трудностями. В его болиде возникла техническая неисправность, из-за чего маршалы показали красный флаг.

Первая авария бакинской гонки также произошла на свободной практике Формулы-2 - автомобиль пилота команды MP Motorsport Оливера Гётена врезался в барьер безопасности. Маршалами был поднят красный флаг, болид эвакуирован с трассы.

Лучший результат свободного заезда Формулы-2 показал Энцо Фиттипальди из команды Van Amersfoort Racing, а в квалификационном заезде отличился пилот Trident Рихард Версхор.

Во время квалификации Формулы-2 произошли две аварии. Болиды, которыми управляли Исак Хаджара и его товарищ по команде из Campos Racing Хосеп Мария Марти врезались в барьер безопасности. В результате квалификация временно была приостановлена из-за красных флагов.

В первом свободном заезде Формулы-1 в Баку был объявлен небольшой перерыв из-за попадания куска железа на трассу. Перерыв длился около 6 минут, после чего практика возобновилась.

Затем пилот Ferrari Шарль Леклер совершил аварию, его болид врезался в барьер безопасности на 15-м повороте. В результате маршалы подняли красный флаг, автомобиль убрали с трассы.

Пилот Williams Франко Колапинто также совершил аварию в первом свободном заезде. Болид Колапинто убрали с трассы после того, как маршалы подняли красный флаг.

В первом заезде лидировал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, во втором - Шарль Леклер.

Report представляет фоторепортаж по итогам первого гоночного дня:

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Grand Prix: Day one concludes
Версия на азербайджанском языке Фото"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində ilk günə yekun vurulub - FOTOREPORTAJ

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