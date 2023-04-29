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Формула-1: Леклер лидирует в спринт-классификации 

Формула-1: Леклер лидирует в спринт-классификации  Стартовал квалификационный этап спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.
Формула 1
29 апреля 2023 г. 13:41
Формула-1: Леклер лидирует в спринт-классификации 

На Гран-При Азербайджана по "Формуле-1" завершился классификационный этап спринтерской гонки.

Как сообщает Report, Шарль Леклер из Ferrari финишировал первым в заезде.

Вчера пилот из Монако также был лидером в квалификационном туре.

Серхио Перес из Red Bull занял второе место, а его товарищ по команде Макс Ферстаппен третье.

12:53

Завешена первая сессия квалификационного этапа спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, по итогам первой сессии лидирует пилот команды Ferrari Шарль Леклер.

Минувшим днем Ш.Леклер также стал лидером квалификационного тура.

Пилот команды Williams Логан Сарджент совершил аварию и выбыл из гонки.

12:30

Стартовал квалификационный этап спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, сессия Sprint shootout пройдет в три этапа.

Ожидается, что гонка продлится около часа.

Основная спринтерская гонка Формулы-1 стартует в 17:30.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Sprint yarışının təsnifat mərhələsində lider bəlli olub – YENİLƏNİB - 3
Версия на английском языке F1 Sprint Shootout kicks off in Baku

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