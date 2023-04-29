Формула-1: Леклер лидирует в спринт-классификации

Стартовал квалификационный этап спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.

На Гран-При Азербайджана по "Формуле-1" завершился классификационный этап спринтерской гонки.



Как сообщает Report, Шарль Леклер из Ferrari финишировал первым в заезде.



Вчера пилот из Монако также был лидером в квалификационном туре.



Серхио Перес из Red Bull занял второе место, а его товарищ по команде Макс Ферстаппен третье.

12:53

Завешена первая сессия квалификационного этапа спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.



Как сообщает Report, по итогам первой сессии лидирует пилот команды Ferrari Шарль Леклер.



Минувшим днем Ш.Леклер также стал лидером квалификационного тура.



Пилот команды Williams Логан Сарджент совершил аварию и выбыл из гонки.

12:30

Стартовал квалификационный этап спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.

Как сообщает Report, сессия Sprint shootout пройдет в три этапа.

Ожидается, что гонка продлится около часа.

Основная спринтерская гонка Формулы-1 стартует в 17:30.