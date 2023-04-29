Формула-1: Леклер лидирует в спринт-классификации 

На Гран-При Азербайджана по "Формуле-1" завершился классификационный этап спринтерской гонки.
Как сообщает Report, Шарль Леклер из Ferrari финишировал первым в заезде.
Вчера пилот из Монако также был лидером в квалификационном туре.
Серхио Перес из Red Bull занял второе место, а его товарищ по команде Макс Ферстаппен третье.
Завешена первая сессия квалификационного этапа спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.
Как сообщает Report, по итогам первой сессии лидирует пилот команды Ferrari Шарль Леклер.
Минувшим днем Ш.Леклер также стал лидером квалификационного тура.
Пилот команды Williams Логан Сарджент совершил аварию и выбыл из гонки.
Стартовал квалификационный этап спринтерской гонки на Гран-при Азербайджана в Баку.
Как сообщает Report, сессия Sprint shootout пройдет в три этапа.
Ожидается, что гонка продлится около часа.
Основная спринтерская гонка Формулы-1 стартует в 17:30.