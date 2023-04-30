О нас

Формула-1: Ферстаппен выбился в лидеры на Гран-при Азербайджана

Формула-1: Ферстаппен выбился в лидеры на Гран-при Азербайджана В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Формула 1
30 апреля 2023 г. 15:28
Формула-1: Ферстаппен выбился в лидеры на Гран-при Азербайджана

В Баку продолжается основной этап Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report, пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен лидирует после 10 кругов.

В настоящее время его партнер по команде Серхио Перес занимает второе место, а Шарль Леклер из Ferrari идет третьим.

15:00

В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report, борьба началась в 15:00 по бакинскому времени. Пилоты преодолеют в рамках гонки 51 круг.

Напомним, что пилот Ferrari Шарль Леклер 28 апреля показал лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана, завоевав поул-позишн. В первую тройку по итогам квалификации также вошли Макс Ферстаппен из Red Bull и его партнер по команде Серхио Перес.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует Ферстаппен (75 очков), вторую строчку занимает Перес (62 очка), третьим идет Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (48 очков).

В Кубке конструкторов уверенно лидирует Red Bull, набрав 137 очков. "Астон Мартин" установился на втором месте с 69 очками, а "Мерседес" идет третьим с 63 очками.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Ferstappen Azərbaycan Qran-prisində liderdir - YENİLƏNİB

Экслюзивные новости

США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере
29 апреля 2023 г. 11:09
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
Эксперт: Проект подводного кабеля по дну Черного моря повысит энергобезопасность Европы
28 апреля 2023 г. 14:09
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
Azerkosmos: Ведутся переговоры с ведущими международными компаниями о выводе на орбиту нового спутника
26 апреля 2023 г. 14:08
Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi