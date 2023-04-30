Формула-1: Ферстаппен выбился в лидеры на Гран-при Азербайджана

В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

В Баку продолжается основной этап Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report , пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен лидирует после 10 кругов.

В настоящее время его партнер по команде Серхио Перес занимает второе место, а Шарль Леклер из Ferrari идет третьим.

15:00

В Баку стартовал основной заезд Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Report , борьба началась в 15:00 по бакинскому времени. Пилоты преодолеют в рамках гонки 51 круг.

Напомним, что пилот Ferrari Шарль Леклер 28 апреля показал лучшее время в квалификации Гран-при Азербайджана, завоевав поул-позишн. В первую тройку по итогам квалификации также вошли Макс Ферстаппен из Red Bull и его партнер по команде Серхио Перес.

В настоящее время в турнирной таблице лидирует Ферстаппен (75 очков), вторую строчку занимает Перес (62 очка), третьим идет Фернандо Алонсо из "Астон Мартин" (48 очков).

В Кубке конструкторов уверенно лидирует Red Bull, набрав 137 очков. "Астон Мартин" установился на втором месте с 69 очками, а "Мерседес" идет третьим с 63 очками.