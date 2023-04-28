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Формула-1: Стартовал квалификационный спринт Гран-при Азербайджана

Формула-1: Стартовал квалификационный спринт Гран-при Азербайджана В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 начался квалификационный раунд.
Формула 1
28 апреля 2023 г. 17:21
Формула-1: Стартовал квалификационный спринт Гран-при Азербайджана

В рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 начался квалификационный раунд.

Как сообщает Report, заезд стартовал в 17:00.

Лучший результат в свободном заезде сегодня продемонстрировал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Шарль Леклер из Ferrari занял второе место, а товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес - третье.

Отметим, что 29 апреля состоится спринт Формулы-1. Главная гонка пройдет 30 апреля.

До начала Гран-при Азербайджана лидирует голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, в активе которого 132 очка. Его напарник по команде мексиканец Серхио Перес занимает второе место с 116 очками, а испанский пилот Aston Martin Фернандо Алонсо - третье место с 85 очками. Британский гонщик Льюис Хэмилтон из Mercedes занимает четвертое место с 64 очками, а соотечественник Алонсо Карлос Сайнц из Ferrari - пятое место с 39 очками.

В кубке конструкторов лидирует Red Bull с 123 очками, следом идет Aston Martin, набравший 65 очков, на третьем месте Mercedes с 56 очками.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Sıralama turu yenidən bərpa olunub - YENİLƏNİB - 3

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