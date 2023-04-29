Формула-1: сегодня пройдут спринтерские гонки Гран-при Азербайджана

Сегодня будут проведены спринтерские гонки в рамках Гран-при Азербайджана.
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Программа второго дня Гран-при Азербайджана
12:30. Спринт на выбывание (квалификация) в классе Формула-1
15:00. Основная спринтерская гонка в классе Формула-2
17:30. Основная спринтерская гонка в классе Формула-1.
Напомним, что 28 апреля в классе Формула-1 в первом свободном заезде победителем стал пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен, а в квалификационном заезде - Шарль Леклер из "Феррари". В Формуле-2 пилот команды Prema Racing Оливер Берман финишировал первым как в свободном заезде, так и в квалификации.
Гран-при Азербайджана завершится 30 апреля.