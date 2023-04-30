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Формула-1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Формула-1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана в классе Формулы-1.
Формула 1
30 апреля 2023 г. 07:35
Формула-1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана в классе Формулы-1.

Как передает Report, к решающей гонке в ранге лидера подходит пилот "Феррари" Шарль Леклер, заработавший поул-позишн по итогам квалификации.

На второй и третье позиции стартуют пилоты "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Серхио Перес.

Отметим, что пока еще никому из гонщиков не удавалось побеждать в Баку дважды.

Также сегодня определится победитель на бакинском этапе Формулы-2.

Программа последнего дня Гран-при Азербайджана

11:25. Основная гонка в Формуле-2.

12:45 Парад классических автомобилей

14:46. Церемония исполнения национального гимна

15:00. Основная гонка в Формуле-1.

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Версия на азербайджанском языке "Formula 1": Bu gün Azərbaycan Qran-prisinin qalibi bəlli olacaq

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