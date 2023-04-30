Формула-1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана

Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана в классе Формулы-1.
Как передает Report, к решающей гонке в ранге лидера подходит пилот "Феррари" Шарль Леклер, заработавший поул-позишн по итогам квалификации.
На второй и третье позиции стартуют пилоты "Ред Булл" Макс Ферстаппен и Серхио Перес.
Отметим, что пока еще никому из гонщиков не удавалось побеждать в Баку дважды.
Также сегодня определится победитель на бакинском этапе Формулы-2.
Программа последнего дня Гран-при Азербайджана
11:25. Основная гонка в Формуле-2.
12:45 Парад классических автомобилей
14:46. Церемония исполнения национального гимна
15:00. Основная гонка в Формуле-1.