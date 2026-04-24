Формула-1 с 2027 года возвращается в Стамбул

Трасса Istanbul Park в Турции вернется в календарь гонок Формула-1 с 2027 года как минимум на пять лет.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщила в пятницу администрация президента Турции.

Отмечается, что заключение контракта стало результатом многолетних усилий Анкары по возвращению турецкого этапа в чемпионат.

Детали соглашения пока не раскрываются, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как ожидается, официально объявит о сделке на мероприятии в Стамбуле сегодня вместе с генеральным директором Формулы-1 Стефано Доменикали и президентом руководящего органа автоспорта FIA Мохаммедом Бен Сулайемом

Трасса, расположенная на азиатской стороне Стамбула, пользуется популярностью среди пилотов и болельщиков, однако в последний раз принимала гонку в 2021 году - в качестве временной замены из-за пандемии COVID-19. Ранее Гран-при Турции проводился здесь в 2005–2011 годах, а также в сезоне 2020 года.

После этого Турция продолжала переговоры о возвращении в календарь, однако с 2022 года процесс замедлился, в том числе из-за необходимости инвестиций в десятки миллионов долларов, которые такие конкуренты, как Катар, были готовы обеспечить.

В 2024 году компания Can Bilim Egitim Kurumlari A.S., частично принадлежащая председателю турецкого подразделения поставщика шин F1 Pirelli Лале Джандер, получила права на управление трассой Istanbul Park сроком на 30 лет за сумму около $117,8 млн.

Согласно условиям сделки, новый оператор должен был вернуть Формулу-1 на трассу в рамках долгосрочного контракта к 2026 году, однако переговоры, которые велись совместно с Федерацией автомобильного спорта Турции (TOSFED), застопорились.

В феврале Доминикали подтвердил, что Istanbul Park близок к возвращению в календарь - предположительно в формате ротации с уже существующим этапом, при этом общее число гонок в сезоне по-прежнему будет ограничено 24.