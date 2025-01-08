Формула-1 продлила контракт с Гран-при Бельгии

Формула 1 продлила контракт с владельцами трассы "Спа-Франкоршам" в Бельгии, но только на условиях ежегодной ротации.

Формула 1 продлила контракт с владельцами трассы "Спа-Франкоршам" в Бельгии, но только на условиях ежегодной ротации.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице Формула 1 в соцсети "X".

Новый контракт гарантирует проведение гонки в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах, а в 2028 и 2030-м ее место займет другой европейский Гран При.

Трасса в Спа оставалась одной из немногих в календаре Формулы 1, чей контракт заканчивался в этом году, но недавняя масштабная модернизация закрепила усилия местных властей по обеспечению будущего этапа.