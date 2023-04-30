Формула-1: на Гран-при Азербайджана преодолен "бакинский синдром"

Мексиканский гонщик команды Red Bull Racing Серхио Перес во второй раз стал победителем Гран-при Азербайджана в классе автомобилей Формула-1, благодаря чему был преодолен "бакинский синдром".

Мексиканский гонщик команды Red Bull Racing Серхио Перес во второй раз стал победителем Гран-при Азербайджана в классе автомобилей Формула-1, благодаря чему был преодолен "бакинский синдром".

Как напоминает Report , ежегодно азербайджанский этап чемпионата мира выигрывали разные пилоты. Эксперты Формулы-1 назвали это "бакинским синдромом".

Отметим, что в первый раз Перес выиграл Гран-при Азербайджана в 2021 году.

Ранее, победителями азербайджанского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, который проводится в Баку с 2016 года, становились Нико Розберг (Mercedes, 2016), Даниэль Риккиардо (Red Bull Racing, 2017), Льюис Хэмилтон (Mercedes, 2018), Валттери Боттас (Mercedes, 2019) и Макс Ферстаппен (Red Bull Racing, 2022).

Пилот Red Bull Racing побеждает на Гран-при Азербайджана в четвертый раз, три победы на счету у Mercedes.

Напомним, что второе место в основной гонке Гран-при Азербайджана Формулы-1 сегодня завоевал Макс Ферстаппен (Red Bull Racing), а третье - Шарль Леклер из Ferrari.