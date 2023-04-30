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Формула-1: команда "Альфа Таури" оштрафована на 5 тыс. евро

Формула-1: команда "Альфа Таури" оштрафована на 5 тыс. евро Команда "Альфа Таури" оштрафована на 5 000 евро за выпуск болида на трассу в небезопасном состоянии на Гран-при Азербайджан Формулы-1.
Формула 1
30 апреля 2023 г. 10:04
Формула-1: команда Альфа Таури оштрафована на 5 тыс. евро

Команда "Альфа Таури" оштрафована на 5 000 евро за выпуск болида на трассу в небезопасном состоянии на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как передает Report, cтюарды остались недовольны работой механиков "Альфа Таури" на спринте Гран-при Азербайджана.

В ходе заезда Юки Цунода повредил машину: у японца отвалилась шина и сломалось переднее крыло. По пути на пит-стоп Цунода сообщил команде, что, по его мнению, продолжать гонку не стоить. Механики поставили новые колесо и крыло и посчитали состояние болида удовлетворительным.

Тем не менее сразу же после возвращения на трассу у Юки сломалась задняя подвеска, так что ему пришлось ехать боком. Японца снова позвали в боксы, на этот раз для схода.

Судьи посчитали, что команда могла тщательнее изучить состояние машины перед выпуском на трассу – это же признал представитель "Альфа Таури".

В результате команду оштрафовали на 5 000 евро.

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Версия на азербайджанском языке “Formula 1”: “Alfa Tauri” komandası sprint yarışına görə 5 000 avro cərimələnib

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