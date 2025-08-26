О нас

Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы

Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы
Формула 1
26 августа 2025 г. 12:23
Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы

Билеты на 9 из 12 трибун на предстоящий этап чемпионата мира Формула-1 Гран-при Азербайджана уже распроданы.

Об этом сообщили Report в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit).

Строительные работы на городской трассе практически завершены, а интерес к мероприятию продолжает расти — билеты на 9 из 12 трибун уже распроданы. Организаторы выразили заинтересованность в более активном освещении события в СМИ.

Напомним, что городская трасса в Баку, впервые принявшая Гран-при в 2016 году, считается одной из самых зрелищных в календаре Формулы-1 благодаря сочетанию узких участков в исторической части города и скоростной прямой вдоль набережной Каспийского моря.

В этом году Гран-при Азербайджана по Формуле 1 состоится в период с 19 по 21 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Formula 1: Tickets for 9 of 12 stands at Azerbaijan Grand Prix already sold out
Версия на азербайджанском языке "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi: 12 tribunadan 9-nun biletləri satılıb

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi