Формула-1: билеты на 9 из 12 трибун Гран-при Азербайджана уже проданы

Билеты на 9 из 12 трибун на предстоящий этап чемпионата мира Формула-1 Гран-при Азербайджана уже распроданы.

Об этом сообщили Report в операционной компании "Бакинское городское кольцо" (Baku City Circuit).

Строительные работы на городской трассе практически завершены, а интерес к мероприятию продолжает расти — билеты на 9 из 12 трибун уже распроданы. Организаторы выразили заинтересованность в более активном освещении события в СМИ.

Напомним, что городская трасса в Баку, впервые принявшая Гран-при в 2016 году, считается одной из самых зрелищных в календаре Формулы-1 благодаря сочетанию узких участков в исторической части города и скоростной прямой вдоль набережной Каспийского моря.

В этом году Гран-при Азербайджана по Формуле 1 состоится в период с 19 по 21 сентября.